Araştırma: Çocuğunuz yemek seçiyorsa ceza ve ödülden vazgeçin

Avustralyalı bilim insanlarının araştrması sonucunda, yemek seçen çocuklarına başta sebze olmak üzere sağlıklı şeyleri yedirme konusunda zorlanan anne-babalara yol haritası çıkarıldı.

Fotoğraf: lastenmetsola.fi

Bilim insanları, 10 yaş altı çocukların yeme alışkanlıklarına ilişkin 80 araştırmanın verilerini değerlendirdi. Anne-babaların paylaştığı bilgilerle yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirilince çocuklara yemek seçmemeleri, ‘gerekli ve sağlıklı şeyleri’ yemeleri konusunda ebeveynlerin katı bir tutum yerine daha ılımlı bir yol tercih etmelerinin işe yarayacağı kanısına varıldı.

Avustralya’daki üç üniversitede -Sunshine Coast, Queensland ve Güney Avustralya- görevli ekipler tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ‘International Journal of Environmental Research and Pacific Health’ adlı dergide yayımlandı.

Araştırmacılar anne-babaların çocuklara zorla yemek yedirmeye çalışmalarının, yedikleri takdirde ceza vermelerinin veya yemeleri halinde TV izleme hakkı gibi ödüller vermelerinin yanlış olduğunu açıkladı. Böyle yöntemlerin yemek konusunda sorun çıkaran çocukları daha da seçici ve zor yemek yer hale getirdiğini belirleyen araştırma ekibi anne-babalara şu taktikleri verdi: “Ailece masaya oturup yemek yemek, çocuğu yemeğin hazırlanış sürecine dahil etmek her şeyden önemlisi daha yumuşak, anlayışlı bir ebeveyn tavrına bürünmek işe yarayabilir.”

Araştırmacılar, ayrıca, belirli saatlerde yemek yenmesini, TV ve cep telefonları başta olmak üzere yemek sırasında tüm ‘ekranların’ kapalı olması gerektiğinin altını çizdi.

Sunshine Coast Üniversitesi’nden Laine Chilman, yemek seçen çocuklarla anne-babaların zor zamanlar geçirdiğini belirterek şöyle devam etti: “Bazı ailelerin sebzeye burun kıvıran çocukları var. Bazıları belirli tip gıdaları, belirli renkte, dokudaki gıdaları sevmiyor. Bu tercihlerin bir kısmı kişilikleriyle ilgili ve değişmesi zor ama dış faktörler de yeme alışkanlığında etkili olabiliyor. Bu değişebilir. Tüm ailenin bir arada sofrada olması, çocuğun menü seçiminde ve yemek hazırlanışında yardım etmesinin sağlanması değiştirebilir mesela. Yemek seçen, ağır ve zorlanarak yiyen çocuklara TV karşısında yedirmek veya belirli şeyleri yediklerinde ödül vermenin olumsuz etkileri olduğunu gözlemledik.“

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Ann Kennedy-Behr de ‘çocukların ağzına zorla yemek tıkmanın’ yaşamlarının sonuna kadar bazı şeyleri yememeleri gibi sonuçlar doğurduğunu, bağırmanın strese neden olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını aktardı.

Kennedy-Behr, “Anne babaların çocuklarının yeteri kadar beslenip beslenmediği konusunda kaygılandıklarını, sürekli kilolarını kontrol ettiklerini biliyorum ama durum ne kadar zor olursa olsun pozitif bir yaklaşım en iyi yol” ifadelerini kullandı.