Assos’ta ‘ıslah’ adı altında ‘katliam’ sürüyor: ‘Yüreğimiz bir kez daha sızladı’

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti. Bu çalışmanın bir an önce durdurulması için suç duyurusunda bulunuldu ancak çalışmalar durdurulmanın aksine son hızla devam ediyor.

Fotoğraf: Assos Dostları

AFAD’ın ‘Kayalar risk oluşturuyor’ raporundan sonra Çanakkale valiliği kayaların güvenli hale getirilmesi için ihaleye çıkmıştı. Daha sonra özel bir firmayla raporlar ve proje önerileri hazırlanmıştı. Ancak hazırlanan rapor ve projeler istenmesine rağmen kamuoyuna açıklanmamıştı.

Fotoğraf: Assos Dostları

24 Eylül Cuma günü Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıları Koruma Derneği ve Assos Dostları, inşaatın acilen durdurulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için Ayvacık kaymakamlığına başvuruda bulundu. Aynı zamanda Ayvacık başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu.

İnşaatın durdurulup durdurulmadığını görmek için alana giden dernek ve bölge sakinleri yıkımın son hızla devam ettiğine tanık oldu: “Yüreğimiz bir kez daha sızladı.”

Dahası kolluk kuvvetleri çalışma alanına giden Assos sakinlerinin ifadesini aldı ve tutanak imzalattı. Ancak tutanağın bir kopyası kendilerine verilmedi.

Fotoğraf: Assos Dostları

‘Çalışma alanında antik yollar ve yapılar var’

Dernek ve Assos Dostları şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda Assos antik limanında müthiş bir doğa ve tarih katliamı var. İş makinaları son sürat çalışıyor. İğne ile kuyu kazar gibi çalışılması gereken, ülkemiz ve dünya için çok kıymetli olan bir antik kentte kepçelerle, kırıcılarla hafriyat ve teraslama yapılıyor ve geniş alanlar açılıyor. Acaba bu kırıcılar ve kepçeler çalışırken neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var.

Bu durumu aklımız ve vicdanımız almıyor. Tel örgünün dışında ve alandan çıkarken yapılan bir ihbar üzerine kolluk tarafından durdurulduk. Kimliklerimiz istenildi ve ifademiz alındı. ‘Afet bölgesine izinsiz bir kez daha girmememiz’ konusunda bir uyarı içeren bir tutanak imzalattırıldı. Tutanağın bir kopyasını istememize rağmen alamadık, fotoğrafını çekmemize de izin erilmedi.

‘Çok acilen işleme konulmasını istiyoruz’

Ayvacık Kaymakamlığı’nı, Çanakkale Valiliği’ni, Çanakkale Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Kurulları yetkililerini, müze müdürlüğünü, Kazı başkanlığını, Cumhuriyet Savcılığını, yöremizin vekillerini ve kamuoyunu bu katliamı bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Suç duyurusu başvurumuzun çok acilen işleme konulmasını istiyoruz.”