Poşet kullanımı yüzde 75 düşmüş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşetlerin para ile verilmeye başlanmasının ardından kullanımının yüzde 75 oranında düştüğünü duyurdu.

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Türkiye’de paralı poşet uygulaması Ocak 2019’da başlamıştı.

Dünya genelinde 60’dan fazla ülkede alışveriş poşetleri ücret karşılığında satılıyor.

2019 öncesi Türkiye’de, yıllık 35 milyar adet civarında poşet üretiliyor ve bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet kullandığı hesaplanıyordu.

Bakanlığa göre, poşetin paralı olmasıyla birlikte 354 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

Ayrıca bir plastik poşetin ortalama ağırlığı 8 gram olarak alındığında, yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salımının da önüne geçildi.

Plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor.



1977’den sonra alışveriş noktalarında kullanımı yaygınlaşan plastik poşetlerin kullanım ömrü 15 dakika olurken, doğada çözünmesi bin yılı buluyor.

İnsan hayatına 20’nci yüzyılın başlarında giren plastiklerin ise dünya genelinde 1950’li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri, bugün yıllık bazda 335 milyon tonu aşmış durumda.