Türk İlaç, Sputnik Light aşısının acil kullanım onayı için bakanlığa başvurdu

Türk İlaç ve Serum Sanayi, Sputnik Light Covid-19 aşısının Türkiye’de acil kullanım onayı için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

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Şirket açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Plaftormu’na yaptı. Türk İlaç ve Serum Sanayi geçen hafta, aşının Türkiye’deki tek temsilcisi olarak seçildiğini açıklamış ayda 50 milyon doz Sputnik Light üreteceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, “Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz” demişti.

Diken’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut 400 bin doz aşının neden hala kullanıma sokulmadığına dair görüşlerini şöyle açıklamıştı: “İkinci dozlar gelmediği için aşı kullanılamıyor. Bu aşıda birinci ve ikinci dozlarda iki farklı vektör kullanılıyor. Bu nedenle ikisi bir arada olmadan kullanılamıyor. Aradan aylar geçti ikinci parti hala gelmedi.”

Türkiye, Rusya’dan gelen aşılı turistlere PCR uyguluyor

Rusya Büyükelçiliği’nin aktardığına göre Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Rusya’dan Türkiye’ye giriş yapan kişiler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış veya Türkiye’de acil kullanım onayı verilmiş aşıları tamamladıklarına dair belge sunmak zorunda.

Bu belgenin sunulmaması halinde ise son 72 saat içinde yapılan PCR testinin negatif veya son 48 saat içinde yapılan ekspres antijen testinin negatif sonucunun ibraz edilmesi gerek.

Henüz DSÖ’nün onaylamadığı Sputnik V ve Sputnik Light Türkiye’de de acil kullanım onayı almadı.

AB, onayı geciktirebilir

Aşının üreticilerinin klinik deney verilerinin paylaşılmaması sebebiyle, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘onay sürecinin uzayabileceği’ kaydedilmişti.

Reuters haziranda, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Sputnik V’nin güvenlik ve etkinliğine dair yapılacak incelemenin, aşının klinik denemelerine ilişkin verilerin sunulmaması nedeniyle ertelendiğini bildirmişti.

EMA’ya yakın bir kişi, ajansa veri sunulmasına ilişkin ‘yetersizliklerin’, ertelenmiş tarihin de ötesine geçtiğini aktarmıştı. Avrupa’nın ilaç düzenleyici otoritesi olan kurumun, haziran ayı başlarından ‘hiç üretim verisi almadığını ve gelen klinik verilerin eksik olduğu’ belirtildi.

Ayrıca, EMA incelemesinden önce Fransız bilim insanlarından oluşan bir heyet de Sputnik V’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu heyette yer alanlar, aşının ilk yapı taşı olan ana hücre bankasının, hastalık bulaşmasını önlemeye yönelik belirli AB düzenlemelerine uyduğunu belgeleyemediklerini söylemişti.