Delta varyantı üç kat arttı; 36 ilde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söyledi.

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AA, Koca’nın dünkü kabine toplantısından sonra gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları aktardı.

Delta varyantına ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, “Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an Delta virüsü sayısı 750’leri buldu, görülen il sayısı da 36’ya çıktı. Delta plus ise üç ilde üç vaka oldu” diye konuştu.

Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20’lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti: “Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu’da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor.”

Önümüzdeki dönemde kısmi bir kapanma veya önlemin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Koca, “Doğrusu herhangi yeni bir kapatma veya kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Kapalı ve havalandırılmamış ortamlarda bulunulmaması ve kapalı ortamda maske takmaya devam edilmesini tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerde görülen, salgında dördüncü dalgaya ilişkin görüşleri sorulan Koca, “Şu an böyle bir durum yok, ama olmayacağı anlamına gelmez. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür” yanıtını verdi.

Bakan Koca, şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, “Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.