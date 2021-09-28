21 yaşında giydiğiniz pantolona giremiyorsanız diyabet riskiniz var

21 yaşında giydiği pantolonun içine artık sığamayan yetişkinlerin, fazla kilolu olmasalar bile diyabet geliştirme riski altında oldukları bildirildi.
Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin senelik toplantısında konuşan Newcastle Üniversitesi Manyetik Rezonans Merkezi müdürü Profesör Roy Taylor, insanların belinin şimdi 21 yaşındakiyle aynı boyutta olması gerektiğini söyledi: “Genel bir kural olarak, bel ölçünüz 21 yaşındakiyle aynı olmalıdır. Kilolu olmasanız bile bu fazla yağ oranına sahip olduğunuzu gösterir.”
Çalışmanın bulguları, sağlıklı ancak kilolu ve tip 2 diyabetli kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10 ila 15’ini kaybederek durumu tersine çevirebileceğini gösterdi. Çalışmada, ‘normal’ bir vücut kitle indeksine sahip tip 2 diyabetli 12 kişiden sekizinin kilo kaybı sonrası yağ seviyelerini ve insülin hücrelerinin aktivitesini düşürmeyi başardığı tespit edildi.
Doktorların diğer diyabet türlerine göre tip 2 diyabetlilere daha erken aşama insülin tedavisi başlatma eğiliminde olduğunu belirten Taylor, “Bunun yerine kişi yüzde 10 ya da 15’i oranında kilo verirse, diyabetten kurtulma şansı yüksek oranda” dedi.
Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli seviyede insülin salgılayamaması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edememesi üzerine ortaya çıkıyor.