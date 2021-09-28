21 yaşında giydiğiniz pantolona giremiyorsanız diyabet riskiniz var

21 yaşında giydiği pantolonun içine artık sığamayan yetişkinlerin, fazla kilolu olmasalar bile diyabet geliştirme riski altında oldukları bildirildi.

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Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin senelik toplantısında konuşan Newcastle Üniversitesi Manyetik Rezonans Merkezi müdürü Profesör Roy Taylor, insanların belinin şimdi 21 yaşındakiyle aynı boyutta olması gerektiğini söyledi: “Genel bir kural olarak, bel ölçünüz 21 yaşındakiyle aynı olmalıdır. Kilolu olmasanız bile bu fazla yağ oranına sahip olduğunuzu gösterir.”

Çalışmanın bulguları, sağlıklı ancak kilolu ve tip 2 diyabetli kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10 ila 15’ini kaybederek durumu tersine çevirebileceğini gösterdi. Çalışmada, ‘normal’ bir vücut kitle indeksine sahip tip 2 diyabetli 12 kişiden sekizinin kilo kaybı sonrası yağ seviyelerini ve insülin hücrelerinin aktivitesini düşürmeyi başardığı tespit edildi.

Doktorların diğer diyabet türlerine göre tip 2 diyabetlilere daha erken aşama insülin tedavisi başlatma eğiliminde olduğunu belirten Taylor, “Bunun yerine kişi yüzde 10 ya da 15’i oranında kilo verirse, diyabetten kurtulma şansı yüksek oranda” dedi.

Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli seviyede insülin salgılayamaması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edememesi üzerine ortaya çıkıyor.