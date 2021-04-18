Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

ŞULE TÜRKER

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Hangi renkler iştahı artırır?

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Güneşin renkleri olan turuncu, kırmızı ve sarı iştah açarken, mavi ve yeşil insanı sakinleştirerek iştah kontrolü sağlayabilir.

Yaşlanmayı geciktiren besinler hangileri?

Yoğurt, elma, kırmızı meyveler, siyah üzüm, yağlı tohumlar, avokado, balıklar, domates, yeşil yapraklı sebzeler.

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Stresi azaltan besinler hangileri?

Balık, yağlı tohumlar, keten tohumu, zeytinyağı, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kakao, kabak çekirdeği, tam tahıl ürünleri, yulaf, hindi, balık, muz, ıspanak, melisa, sarı kantaron, ıhlamur, papatya ve kuşburnu çayı, stresi azaltarak sizi mutlu eder.

Cinsel gücü artırmaya yardımcı besinler var mı?

Cinsel gücün artmasında en önemli faktör, kan dolaşımının hızlanması. Beslenme düzeninde yapacağınız ufak değişimlerle cinsel yaşamınızı olumlu etkileyebilirsiniz.

*Çikolata, somon, ananas, ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yaban mersini, avokado, domates, kabuklu deniz ürünleri, acı pul biber, zencefil, kuruyemişler ve sarımsak tüketilmeli.

*Demir eksikliği cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Demir eksikliğinin oluşmaması için de yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller tüketilmeli.

*Sigara, alkol ve stres, cinsel gücü olumsuz etkileyen faktörlerden.

Kilo vermeye engel olan 10 neden

Duygusal açlık çekmek,

Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek,

Çok düşük kalorili diyetler yapmak,

Az su tüketmek,

Egzersiz yapmamak,

Besin etiketlerini yanlış okumak,

Bir kez yüksek kalorili yemek yediğinizde komple diyetten vazgeçmek,

Kan tahlili yaptırmadan kilo vermeye çalışmak,

Aile ve çevre baskısına yenik düşerek sürekli atıştırmak.

Kabızlık önleyen tarif

Akşam yatmadan önce bir kuru inciri küçük küçük doğrayın ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Sabah kalktığınızda tamamını tüketerek üzerine iki bardak oda ısısında su için. Birkaç gün bu şekilde beslenerek güne başlayabilirsiniz.

Börek taklidi yapan kabak tarifi

Dört adet yeşil kabak rende, ½ paket labne, 100 gr beyaz peynir, iki yumurta, dört çorba kaşığı nohut unu, Tuz, karabiber, acı pul biber.

Tüm malzemeleri elinizle karıştırıp, fırın tepsisine yayın ama çok kalın olmamasına dikkat edin. Üzerine çörekotu ilave ederek 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.