Laboratuvarda geliştirilen bir fincan kahveye ne dersiniz?

Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda kahve geliştirdi. Bunun, dünyada bir ilk olduğunu savunan ekibe göre koku ve tat bildiğimiz kahve gibi.

Fotoğraflar: VTT

Espoo kentindeki VTT Teknik Araştırmalar Merkezi’nde yapılan çalışmada hücresel tarım tekniği kullanıldı. Daha önce et ve süt üretiminde de başvurulan teknik kullanılırken dünyadaki üretimin yüzde 56’sını oluşturan Arabica kahveden hücre örnekleri alındı. Örnekler, biyokütle oluşturmaları için biyoreaktörlere konuldu. Elde edilen biyokütle hasat ve demlemede kullanıldı.

Araştırmacılar, laboratuvarda üretilen kahveyle küresel kahve endüstrisinin karşı karşıya olduğu ekmek için alan açma gibi tedarik, sürdürülebilirlik konusundaki sorunlarla başa çıkılabileceğini belirtti.

Merkezin bitki biyoteknoloji biriminin başındaki Dr. Heiko Rischer şunları söyledi: “Doğal kahvenin hücre kültüründen geliştirdik. Bunu kahve bitkisnin yaprağından elde ettik. Hücreler bir gıda maddesi üzerinde çoğaltıldı. Sonra biyokütle elde etmek için biyoreaktöre aktarıldı. Hücreler kurutulup kavrulduktan sonra kahve demlenebildi. İlk analizlere göre geleneksel lezzet gibi tadı da kokusu da.”

Kendisi de bir fincan içen ve içerken çok heyecanlandığını söyleyen Rischer, “Şaşırtıcı bir şekilde tam aroma” dedi.

Laboratuvarda üretilen kahvenin onaylar alındıktan sonra seri üretime geçilip 2025’te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Laboratuvarda üretilen kahvenin ABD’deki tüketiciyle buluşması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay gerekiyor. Avrupa’da ise Avrupa Birliği’nin ‘novel food’ yönetmeliğine uygun olup izin alınması gerekli piyasaya sürülmesi için.