Akşam Postası / 28 Ağustos 2021

Onlarca caretta carettanın ölümüne soruşturma: Otelin adı Port Nature Luxury

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Antalya’da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusunun bir otelin plajındaki ahşap yürüme bandının altında ezilip ölmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Elektrikli scooter’ların hızı kesildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

Delta iki kat hastanelik ediyor

Delta varyantı kaynaklı Covid-19 hastalarının önceki yaygın varyanta kıyasla hastaneye yatma olasılığının iki kat fazla olduğu görüldü.

Zincir marketler ortak fiyat için WhatsApp grubu oluşturmuş

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin temel gıda ürünlerinde ortak fiyat belirlediğini, hatta bunun için bir de WhatsApp grubu oluşturduğunu söyledi.

Afgan çocuğun Belçika havalimanındaki ‘neşeli ayakları’ viral oldu

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Belçika’da Melsbroek askeri havalimanında Kabil’den tahliye edilen Afganlar arasında yer alan küçük bir kız çocuğunun neşeyle hoplayarak yürüdüğü fotoğraf viral oldu.

Enflasyondaki düşüş beklentisi sınırlı

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE), gıda fiyatlarının ağustosta da yükselmesi sebebiyle aylık yüzde 0,6 artması bekleniyor. Yıllık enflasyondaki beklenti ise temmuzdaki yüzde 18,95’ten yüzde 18,7’ye sınırlı bir gerileme.

Ombudsman kararı: Burslu doktoraya kayıt yaptırıp alınmamak haksızlık

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doktora burs programına kayıt yaptıran kişinin kaydını kontenjan nedeniyle silen üniversiteyi hatalı buldu.

İstanbul’un barajlarında su seviyesi dört ayda yüzde 81’den 59’a düştü

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,83’e geriledi.

‘Uygurlar başvurmasın’ şartıyla iş ilanı: ‘Bize ait değil’ diyen firma inceleme başlattı

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Çin’de iş ilanı yayınlanan sitelerde hızlı moda firması Shein’in adına ilan verildi. Firma yönetimi, ‘Uygurların da aralarında olduğu belirli azınlık gruplarının başvurmaması’ istenen ilanın ‘kendilerine ait olmadığını’ açıklayarak inceleme başlattığını duyurdu.

14 yaşındaki çocuk, anne, anneanne ve ağabeyini öldürdü

Ordu’da 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Japonya’da Moderna aşısından iki ölüm

Japonya’da ABD’li şirket Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran iki kişi öldü. Moderna’nın 1,5 milyondan fazla dozunun kullanımı, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine perşembe günü durdurulmuştu.