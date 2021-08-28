Onlarca caretta carettanın ölümüne soruşturma: Otelin adı Port Nature Luxury

Antalya’da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusunun bir otelin plajındaki ahşap yürüme bandının altında ezilip ölmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Fotoğraflar: AA

Gerek DHA gerekse AA’nın haberinde otelin ismine yer verilmemişti. Soruşturma başlatıldığına dair açıklamalarda da otelin adı yer almadı.

Diken muhabiri Ayşegül Kasap sosyal medya taraması sonucunda tesisin adının Port Nature Luxury Hotel olduğunu belirledi.

Diken’in aradığı resepsiyondaki görevli, caretta caretta yavrularının ölümünden ötürü üzüntüsünü belirtip yetkili bir kişiye iletmek üzere muhabirimizin telefonunu aldı ancak arayan olmadı.

Üç ayrı kurum soruşturma başlattı

DHA’nın haberine göre üç ayrı kurum soruşturma başlattı. İlki, yetkili kurum olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü. Müdür Tevfik Altınay, inceleme yapılacağını, gerekli yaptırımların da uygulanacağını söyledi.

Otel plajını da içeren 30 kilometrelik Belek kumsalı, özel cevre koruma bölgesi, dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı.

​Soruşturma başlatan diğer kurumlar ise yaban hayatıyla ilgili yetkili kurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü ve Serik başsavcılığı.