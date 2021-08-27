Otel yuvalama alanının üstünü kapatmış: 60 caretta caretta yavrusu sıkışarak öldü

Antalya’da yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme bandına sıkışarak öldü.

Fotoğraflar: AA

Ajans haberlerinde otelin adı verilmedi.

Belek’te, 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması faaliyetleri yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, dün sabah beş yıldızlı bir otelin yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu fark etti.

Bandı kaldıran görevliler, yuvadan çıkan fakat bandın altında sıkışıp ölen yavru kaplumbağalarla karşılaştı. Yuva üzerine konulan bandın nesli tehlike altındaki 60 yavru kaplumbağanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, rutin arazi çalışmalarını yapan ekibin, bu sorunla birkaç hafta içinde iki kez karşılaştığını söyledi.

Sezon itibarıyla ‘kontrol açışı’ adı verilen dönemde olduklarını belirten Canbolat şöyle devam etti: “Kuluçka süresi sona eren yuvaları açarak sayım yapıyoruz ve yuva içerisinde sıkışıp çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına destek oluyoruz. Tam da bu işlem için çalışma yapan ekibimiz, yuva üzerine konulan yürüme bandını ilk tespit ettiğinde yavrular yuvadan yeni çıkıyordu ve canlıydı. Onları kurtardık. Lakin başka bir tesisin kumsalında dün tespit edilen yavrular, ilkindeki kadar şanslı değildi.”

‘İnsan faaliyeti bir kez daha zarar verdi’

Canbolat, “Yuvalama alanının üzerinde bir tesis ahşap yürüme bandı koymuş. Kumsaldaki yuvada yumurtadan çıkan yavru carettalar, ahşap ve ağır yürüme bandını kaldıramadığı için oracıkta sıkışarak ölmüş. İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir” dedi.

‘Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/10 sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi’nde yer alan, denizden itibaren ilk 65 metrenin yuvalama bandı olarak ayrılması ve bu alanda kumsal kullanımının olmamasına ilişkin maddenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini’ söyleyen Canbolat, işletmelerin yuvalama sezonunda kumsal çalışmalarını yapmamasının önemine dikkat çekti.

Belek, caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından biri.