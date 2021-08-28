İllere göre vaka haritasında en yüksek yoğunluk Rize’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 14-20 Ağustos tarihleri için açıkladığı haftalık insidans haritasına göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. Koca, aynı dönemde bir hafta öncesine oranla vaka sayıları en çok artan 10 ili de sıraladı: Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars.

Fotoğraflar: Twitter

Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “14-20 Ağustos arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.”

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 147,73, Ankara’da 176,38, İzmir’de 46,24 oldu. Rize’deki oran ise yüzde 538,10.

Önceki hafta (7-13 Ağustos’ta) her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81’di.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka Rize’den sonra, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray’da görüldü.

En az vaka görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Sağlık bakanı vakaların en çok arttığı illerde yaşayanları ise şu sözlerle uyardı: “Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.”