Yavru caretta carettaların ölümüne 1 milyon TL ceza kesilebilir

Antalya’da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili açılan soruşturmalarda bir değil iki otelin adının geçtiği anlaşıldı.

DHA’nın aktardığına göre haklarında üç ayrı kurum tarafından soruşturma başlatılan iki otel Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel. 62 yavrunun öldüğü ilk otele 1 milyon TL’ye yakın ceza kesilebilir.

Fotoğraf: DHA

Deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetleri yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, dün Belek’te, caretta caretta yuvalarının üzerine ahşap yürüme bandı yapıldığını belirlemişti. 71 yavru kurtarılmış, 62’si ölmüştü. Serik başsavcılığı idari işlem başlatmış, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü de soruşturma açmıştı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden iki kişi ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. DKMP Antalya Şube Müdürlüğü’nden bir ekip de otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu.

Genelgeyi teslim almışlar

İki otelin de sezon başında, DKMP personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı.

Her biri için 16 bin lira

2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri’ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP’nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde.

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz’de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Yılda 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya’daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı.