Sera gazı salınımında 800 bin yıllık rekor

İklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2020’de 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

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Amerikan Meteoroloji Derneği’nin (AMS) yayınladığı 2020 İklim Değişikliği raporuna göre, sera gazlarından karbondioksit miktarı (CO2) milyonda 412,5 birime (ppm) yükseldi.

Bu miktar 2019 yılındakinden 2,5 ppm daha yüksek ve 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviye.

800 bin yıl önceki rakama o kadar dönem oluşan buzulların incelenmesiyle ulaşılıyor.

Raporda, 2020’de Covid-19 salgınının ekonomik faaliyetlerde yol açtığı kesinti nedeniyle insan üretimi karbondioksit seviyesinde yüzde 6-7 düşüş olduğu ancak bunun atmosferdeki yoğunluğu düşürmeye yetmediği kaydedildi.

Fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon yoğunluğu da 2020’de, 1999-2019 ortalamasının yüzde 30 üzerinde çıktı.

2020’de metan gazı yoğunluğunda görülen 14,8 ppm artış da kayıtlara geçen en yüksek yıllık artış. Ancak bu anormal yükselişin nedeni henüz açıklanamadı.

Atmosfer ve iklim değişiklikleri dünyanın farklı bölgelerinde aşırı yağış ve kuraklığa neden olurken, kuraklık bölgelerinde yangın için ideal ortam oluştu.

2020’de ABD’nin batısındaki yangınlar 2003-2010 ortalamasından yaklaşık üç kat fazla karbon salınımına yol açtı. Kuzey Kutbu’ndaki yangınların karbon salınım seviyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 34 arttı.

Raporda ayrıca küresel deniz seviyesinin her 10 yılda yaklaşık 3 santimetre yükseldiği ve 2020’de bu yükselişin üst üste rekor kırdığı 9’uncu yıl olduğu bildirildi.

Türkiye’deki sıcaklık artışı

Raporun Türkiye bölümünde ise bölgedeki sıcaklıkların yıllık ortalamanın 1 ila 1,6 santigrat derece üzerinde seyrettiği bilgisi var. Rapora göre, ortalama sıcaklıkların 1,4 santigrat derece üzerinde geçen 2020 yılı, Türkiye için kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl.