Japonya’da Moderna aşısından iki ölüm

Japonya’da ABD’li şirket Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran iki kişi öldü. Moderna’nın 1,5 milyondan fazla dozunun kullanımı, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine perşembe günü durdurulmuştu.

Fotoğraf: Reuters

Ölen kişilerin 30’lu yaşlarda iki erkek olduğu ve içerisinde yabancı madde tespit edilen dozlardan yaptırdığı kaydedildi.

Japon medyasına göre şüpheli aşılar İspanya’da üretildi. Kirlenmiş aşı tüplerinin toplam sayısının 39 olduğu ve Japonya’daki sekiz aşı merkezinde görüldüğü belirtiliyor. Toplamda askıya alınan Moderna aşısıysa 1,63 milyon dozun üzerinde.

Moderna aşısının üreticisi İspanyol ilaç şirketi Rovi, Japonya’ya gönderilen bazı serilerdeki olası kontaminasyonun araştırıldığını açıklamıştı. Moderna’nın Japonya’da dağıtımını yapan ilaç şirketi Takeda ise kirlenmiş aşıyı olan kişilerde herhangi bir olumsuz durum görülmediğini duyurmuştu.

126 milyonluk Japonya’da Covid-19’a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021’de başlamıştı. Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 43’üne iki doz aşı uygulandı.

Türkiye’de Moderna’nın ürettiği Covid-19 aşısı kullanılmıyor.