Diken

Yaramazlara biraz batar!

Delta iki kat hastanelik ediyor

Delta varyantı kaynaklı Covid-19 hastalarının önceki yaygın varyanta kıyasla hastaneye yatma olasılığının iki kat fazla olduğu görüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Britanya’da yapılan ve prestijli tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırma Delta ve Alfa varyantları hastaneye yatışa sebep olmaları bakımında kıyaslandı.


Araştırma için Britanya’da hem Alfa hem de Delta varyantının yaygın olarak görüldüğü mart-mayıs ayları arasındaki 43 bin 338 Covid-19 vakası incelendi. Vakaların büyük bir kısmı henüz aşılanmamış kişilerden oluşuyordu.

Bu vakalar arasında yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi farklılıklar hesaba katıldıktan sonra, Delta varyantı teşhisi konan bireylerde hastaneye yatış riskinin Alpha olanlara kıyasla iki kat daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmadan elde edilen bulgularla aşı olmanın öneminin bir kez daha vurgulandığı yorumu yapıldı.

Delta: Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü

SON HABERLER

Ermeni kilisesi kütüphane yapıldı: ‘Beddua almayın’

Diyarbakır’da Ermeni Protestan Kilisesi kütüphane olarak Kültür Bakanlığı’na kiralandı. Bunun üzerine Ermeni Protestan Cemaati dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu video çekerek karara tepki gösterdi: “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden içeri girerken vakıf duası ve vakıf bedduasını görürsünüz. Beddua almayın dua alın.”

Kılıçdaroğlu: Yangınzedelerin TOKİ borçlarını belediyelerimiz ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınlarının ardından köylülere TOKİ ve AFAD tarafından evlerin yapımı ve onarımı için belge imzalatıldığını ifade ederek “Belediye başkanlarımız vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak” dedi.