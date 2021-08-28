Delta iki kat hastanelik ediyor

Delta varyantı kaynaklı Covid-19 hastalarının önceki yaygın varyanta kıyasla hastaneye yatma olasılığının iki kat fazla olduğu görüldü.

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Britanya’da yapılan ve prestijli tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırma Delta ve Alfa varyantları hastaneye yatışa sebep olmaları bakımında kıyaslandı.

Araştırma için Britanya’da hem Alfa hem de Delta varyantının yaygın olarak görüldüğü mart-mayıs ayları arasındaki 43 bin 338 Covid-19 vakası incelendi. Vakaların büyük bir kısmı henüz aşılanmamış kişilerden oluşuyordu.

Bu vakalar arasında yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi farklılıklar hesaba katıldıktan sonra, Delta varyantı teşhisi konan bireylerde hastaneye yatış riskinin Alpha olanlara kıyasla iki kat daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmadan elde edilen bulgularla aşı olmanın öneminin bir kez daha vurgulandığı yorumu yapıldı.