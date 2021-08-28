Enflasyondaki düşüş beklentisi sınırlı

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE), gıda fiyatlarının ağustosta da yükselmesi sebebiyle aylık yüzde 0,6 artması bekleniyor. Yıllık enflasyondaki beklenti ise temmuzdaki yüzde 18,95’ten yüzde 18,7’ye sınırlı bir gerileme.

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Reuters’ın 15 katılımcıyla yaptığı ankete göre, ağustos ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18,25 ila yüzde 19 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0,3 ila yüzde 0,9 bandında yer alıyor.

Ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı Merkez Bankası’nın kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14,1’lik enflasyon tahmininin üzerinde.

Enflasyon nisan ayına kadar yedi aylık yükseliş göstermiş, mayısta ise tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59’a düşmüştü. Ancak sonra haziranda yüzde 17,53’e, temmuzda ise yüzde 18,95’e tırmanmıştı.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini aralıksız her veri sonrası yukarı revize ediyor. TL’de geçmiş dönem değer kayıplarının etkisi de birikimli olarak TÜFE’de hala hissediliyor.

Ocak ayında yüzde 1,.8 seviyesindeki beklentinin bu ankette medyanı yüzde 16 seviyesinde oluşuyor.

Enflasyon yüzde 18,95’i geçerse ne olacak?

Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek büyümenin de etkisiyle para politikasına yakın yüzde 18,95’ten daha da yukarı gitmesi ihtimali ve bu durumda TCMB’nin enflasyon üzerinde para politikası tahahhütü bulunması piyasanın TL için gördüğü en büyük risk konumunda.

Merkez’in enflasyonun üzerinde bir politika faizini uygulayacağını PPK açıklamalarına eklemiş olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ağustos sonrasını işaret ederek faizlerde düşüşün başlayacağını söylemişti. Piyasalar Erdoğan’ın son iki yılda üç başkanı görevden almış olması nedeniyle Merkez Bankası’nın faiz artırma kabiliyetini de sorguluyor.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verisini 3 Eylül Cuma günü saat 10:00’da açıklayacak.