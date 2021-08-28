‘Uygurlar başvurmasın’ şartıyla iş ilanı: ‘Bize ait değil’ diyen firma inceleme başlattı

Çin’de iş ilanı yayınlanan sitelerde hızlı moda firması Shein’in adına ilan verildi. Firma yönetimi, ‘Uygurların da aralarında olduğu belirli azınlık gruplarının başvurmaması’ istenen ilanın ‘kendilerine ait olmadığını’ açıklayarak inceleme başlattığını duyurdu.

Fotoğraf: www.fashionunited.com

Guanco kentindeki depo ve fabrikalarda istihdam edilecek eleman aranıyordu. Saat ücreti 16 yen (20,65 lira) olarak belirtilmişti, çalışanların Covid-19 testine veya başka tıbbi tetkiklere tabi tutulmayacağı yazılıydı.

Uygurlara Zorunlu İstihdamı Durdur Koalisyonu, tepki gösterdiği ilanı BBC’ye iletti. BBC haberinde, kendilerinin gördüğü iş ilanında ‘Uygurlar dahil bazı etnilk gruplara mensup kişilerin başvuramayacağı’ ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Firma yönetimi, böyle bir ilana kesinlikle onay vermediğini ve finanse etmediğini belirttiği açıklamada, ‘istihdam konusunda yüksek standartları’ olduğunu vurguladı. Ayrıca, ayrımcılığa kesinlikle hoşgörüyle yaklaşmadığının da altını çizdi. Firmanın sözcüsü, prensiplerine aykırı bir ilan yayınlanmasının kendilerini şaşırttığını ve kaygılandırdığını söyledi.

Shein’e işe alım konusunda destek veren ‘Guangzhou Zhongzhi İnsan Kaynakları Yönetimi’ adlı şirket de ismini sahtecilik yaparak kullanıp yanlış bilgi yayan kişilerin peşine düşeceğini ve yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını açıkladı. Açıklamada, “Bu işin Shein’e ve başvuruculara yansıması nedeniyle özür dileriz. Bizim ihmalimiz de oldu” dendi.

2008’de kurulan Shein binlerce tedarikçi firmayla çalışıyor. Ucuz hızlı moda ürünleri sattığı için çevreciler tarafından sürdürülebilirlik kaygısıyla eleştirilen firma çalışma koşulları nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Koalisyonun parçası Uluslararası Kölelik Karşıtı Örgüt’ün (Anti-Slavery International) avukatlarından Chloe Cranston, “Bizim için önemli olan tedarik zincirindeki çalışanlarına saygılı davranmak için anlamlı adımlar atan şirketlerle bunu yapmayanları ayrıştırmak” dedi.

Son aylarda, ünlü markalar Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki hak ihlalleriyle gündeme geldi. Fransa’da savcılık, temmuz ayında, Inditex, Uniqlo, SMCP ve Skechers’a yönelik, ‘Çin’deki Uygur Müslümanlarını zorla çalıştırdıklarına’ dair suçlamaları araştırdıklarını açıklamıştı. Skechers yorum yapmamış, diğer üç firma suçlamaları reddetmişti.