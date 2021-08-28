Karı-koca aynı numaraların yer aldığı kuponlarla 1 milyon dolar kazandı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, bir karı-koca, lotodan büyük ikramiye kazandı. Hem de iki kez. İki kuponda da aynı numaralar vardı!

Fotoğraf: New York Post

Rocky Mount’ta yaşayan teknisyen Luther Cannon (55), ‘Education Lottery’ adlı şans oyununun geçen pazarki çekilşi için kupon yatırdı. Biri kendisi için diğeri de eşi Constance (52) için.

Bir gün sonra kuponları yatırdığı markete alışverişe giden Cannon sonuçları kontrol etmek istediğinde hayatının sürprizini yaşadı. Önce, “İkramiyelerinizi almak için lotonun merkezine gidin” lafını içselleştiremedi. Sonra ‘kazandıklarını kabullenip’ gitti. Kuponlara 498 bin 700’er dolar (4 milyon 165 bin lira) isabet etmişti. Karı-koca toplam 997 bin 400 dolar (8 milyon 331 bin lira) kazandı.

Salı günü çeklerini teslim almaya giden çift, çok mutlu olduklarını, hala inanmakta güçlük çektiklerini söyledi. Contance Cannon, “Önce ev ve otomobillerimizin borcunu kapayacağız. Sonra da ailemiz için yapabileceklerimizi düşüneceğiz kalan parayla” dedi.

Luther Cannon ise sevincini Facebook’taki paylaşımıyla paylaştı: “Tanrıya teşekkür ediyorum ve tüm ailem ve dostlarım için dua ediyorum.”