Bakan Koca: Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün’ün sorusu üzerine, Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini söyledi.

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Nilgün Belgün Twitter hesabı üzerinden Bakan Koca’ya şu soruyu yöneltti: “Ben Covid geçirdim ve üzerinden yedi ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, ‘Yüklenmeyelim’ dedi, ‘Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var’ diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?”

Bakan, şu yanıtı verdi: “Sayın Nilgün Hanım, sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz.”