Oğlunun porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-baba tazminat ödeyecek

ABD’de oğlunun porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını çöpe atan anne-baba, zararın tazmini için 30 bin 441 dolar (254 bin 294 lira) ödeyecek.

43 yaşındaki David Werking 2016’da, karısından boşandıktan sonra Michigan eyaletinin Grand Haven kentinde yaşayan anne-babasının yanına yerleşmişti. Giderken yanında seks oyuncaklarını, film ve dergilerden oluşan porno koleksiyonunu da götürmüştü. 2017’de anne-babasının yanından ayrılıp Indiana eyaletine taşındığında eşyalarının yollanmasını istemiş, porno koleksiyonunun çöpe atıldığını öğrenince dava açmıştı.

‘Koleksiyonunun yerine yeniden koyması zor nadide parçalardan’ oluştuğunu söyleyen Werking anne-babasına açtığı davayı geçen yıl aralık ayında kazanmıştı. Mahkemenin, Werking’i haklı bulan hakimi anne-babanın ödeyeceği miktarı daha sonra kararlaştıracağını açıklamıştı.

Hakim Paul Maloney, Werking davayı kazandıktan sekiz ay sonra, “Bizim yanımıza getirme” diyerek oğlunu uyardığını söyleyerek kendini savunan anne-babanın ödeyeceği parayı kararlaştırdı. Miktarı kararlaştırırken bir uzmanın yardımına başvuruldu.

Anne-baba 30 bin 441 doların yanısıra 14 bin 500 dolarlık (121 bin 128 lira) avukatlık ücretini de karşılayacak.

David Werking, 10 ay yanında kaldıktan sonra taşınıp koleksiyonunun çöpe gittiğini öğrendiğinde sitem ettiği babasından, “Biz sana iyilik ettik” dye mesaj almıştı.