Şanlıurfa’daki Hacı Hıdır Barajı’nın doluluk oranı kaydedilen en düşük seviyede

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacı Hıdır Barajı’nın doluluk oranı kaydedilen en düşük seviyede.

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Tarımsal sulama amacıyla 1995 yılında kullanılmaya başlanan ve 2 bin hektarlık arazinin sulandığı Hacı Hıdır Barajı’nda su seviyesi büyük oranda düştü. 53 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunan barajda yeterli yağış alınamaması nedeniyle su miktarı yaklaşık 30 milyon metreküpe indi. Suyun çekilmesi nedeniyle bölgede balıkçılık için kullanılan kayıklar karaya oturdu.

AA’ya konuşan Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, daha önce 100 metrede yer altındaki suya ulaşılırken rakamın kuraklık nedeniyle 300 metreye çıktığını belirterek şunları kaydetti: “Bu da bize önümüzdeki dönemlerde çok ciddi su sıkıntısı çekeceğimizin göstergesidir. Bu sebeple özellikle kırsal mahallelerdeki çiftçilerimizden sulama noktasında daha dikkatli ve profesyonel anlamda sulama yapmalarını rica ediyoruz.

Kent merkezi veya göletlerimizi kontrol ettiğimizde özellikle Hacı Hıdır Barajı’mızda geçmiş yıllardaki su seviyelerine baktığımızda bugün gelinen nokta bizi üzüyor. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda bunu bile bulmakta güçlük yaşayabiliriz. Küresel ısınmanın vermiş olduğu sayısal veriler ciddi manada sıkıntılı görünüyor. Bizim bununla savaşmamız için doğayla barışık olmamız gerekiyor.”