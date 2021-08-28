Eğitim bakanı: Önceliğimiz okulları açık tutmak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül’de açılacak okulları açık tutmak” dedi.

Bakanın mesajları şöyle:

*Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.

*Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.

*İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi’ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz.