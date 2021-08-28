Afgan çocuğun Belçika havalimanındaki ‘neşeli ayakları’ viral oldu

Belçika’da Melsbroek askeri havalimanında Kabil’den tahliye edilen Afganlar arasında yer alan küçük bir kız çocuğunun neşeyle hoplayarak yürüdüğü fotoğraf viral oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın servis ettiği fotoğrafta yetişkin bir kadının arkasından yürüyen kız çocuğu elinde küçük bir çantayla hoplarken görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından övülen bu kalpleri ısıtan karedeki çocuk ve ailesi Belçika Afganistan’daki operasyonlarını bitirmeden önce ülkeden tahliye edilen 1400 kişinin arasında yer alıyordu.

Eski Belçika başbakanı Avrupa Parlamentosu üyesi Guy Verhofstadt fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak “Sığınmacıları koruduğunuzda işte böyle olur. Belçika’ya hoşgeldin küçük kız” yazdı.

ABD’nin çekilmesinin ardından radikal İslamcı Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle Kabil havalimanından tahliyeler başlamış, bu esnada insanlık dışı şartlar altında ülkeden ayrılmaya çalışan Afganların görüntüsü günlerce konuşulmuştu.