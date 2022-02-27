Akşam Postası / 27 Şubat 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali I Putin, nükleer kuvvetleri yüksek alarma geçirdi

Fotoğraf: AA

Rusya’nın perşembe günü üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde bugün dördüncü gün.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

KKTC’de ‘genel ev’ davası: Gazeteciye 10 yıl hapis istemi

Fotoğraf: Yenidüzen Gazetesi

‘Türkiye’nin KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalesi’, bu kez bir gazeteciye 10 yıl hapis istemiyle açılan dava dolayısıyla gündemde.

Sahne hayali gerçek olan tiyatrocu Emre Karayel: İki çocuğu birlikte büyüteceğiz

İstanbul’un yeni bir sahnesi var artık. Maltepe Cumriyet Parkı’nda, yeşil alan ve içinde kuğuların yüzdüğü bir göletin yanı başındaki Sahne Cumhuriyet. Mekan, oyuncu Emre Karayel ve Ankara’da Tiyatro Yeniden’i kuran Dersu Yavuz Altun’un işbirliğiyle 2 Mart’ta kapılarını açıyor.

Psikolog Feyza Bayraktar: Beden üzerinden utandırma da psikolojik şiddet

‘Beden üzerinden utandırma‘, ya da İngilizcesiyle ‘body shaming‘. Adını yeni öğrensek de ünlü ünsüz hemen herkesin en az bir kez başına gelen, bir çeşit psikolojik şiddet bu. Tanıdığımız ya da tanımadıklarımız, yüz yüzeyken, arkamızdan ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden ama her seferinde bedensel özelliklerimizi konu ederek acımasızca alay ediyor, küçük düşürüyor, akıl veriyor, eleştiriyor.

Mustafa Alp Dağıstanlı yazdı: Zamanı boşa harcamayın!

“1995’te” dersek ne anlarsınız? Ya da şöyle soralım: Anlaşılmaz veya yanlış anlamaya yol açabilecek bir ifade mi bu? Acaba “1995” adında, mesela, bir gezegen veya ülke ya da şehir var da ondan mı bahsediyoruz?

CHP’den kamudaki taşeron işçilere sürekli kadro verilmesini öngören kanun teklifi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, kamuda taşeron işçi olarak çalışanlara sürekli kadro verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

9 Soruda: Güvenle ‘tüttürmek’ mümkün mü?

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) e-sigaralarla ilgili kamuoyuna yanlış aktarılan bilgilerin doğrularını derledi.

H. Ayhan Tinin yazdı: Memleketimden İnsan Manzaraları

Hayatı düelloya davet eden şair Nazım Hikmet’in eskimeyen dizelerini Rutkay Aziz kurgulayıp yönetmiş, tiyatronun unutulmaz ‘Martı’sı Taner Barlas, iki Levend; Levend Yılmaz ve Levent Ülgen, tiyatroya ilkeli bir dönüş yapan Özcan Alpar ve diğerleri Ebru Saçar, Ekin Aksu, Can Bulut, Enes Sarı, Hale Algabri, Öykü Eraslan…

Medikal estetik uzmanı Dr. Dilara Uncu: Herkes kendisinin en iyisi olmalı

Son dönemde Ortadoğulular başta olmak üzere birçokları tarafından medikal estetik uygulamaları için tercih edilen bir ülke haline gelen Türkiye, artık ‘en iyi haline ulaşmak isteyenler’ için favori adres.

Dijital teknolojilerle ilaç tasarlıyor

Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Ordinaryüs Prof. Dr. İvet Bahar, Covid-19 pandemisiyle ilgili iyimser bir tahminde bulundu: “Yeni varyantlar çıksa da bence artık pandeminin sonuna geldik” dedi. Bilgisayar laboratuvarında ekibiyle ilaç tasarlayan Bahar, Covid-19’dan sonra çocuk ve yetişkinlerde ölümlere yol açan aşırı bağışıklık sistemi reaksiyonlarında tedavinin kapısını da araladı.

Aynur Kolbay Hülya yazdı: Çocuk Kitaplığı / Nosoras-Nosotros: Toplumsal rollerin tarihi üzerine başyapıt

Nota Bene Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Nosotros-Nosotras, kadınlara ve erkeklere dayatılan toplumsal rollerin tarihini, bu alandaki gelişmeleri ve mücadeleleri konu ediniyor.

Bir yılda 84 bin siber saldırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl kurum ve kuruluşları hedef alan 84 bin 113 siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.