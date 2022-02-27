CHP’den kamudaki taşeron işçilere sürekli kadro verilmesini öngören kanun teklifi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, kamuda taşeron işçi olarak çalışanlara sürekli kadro verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

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Altay, Özel ve Özkoç’un imzasını taşıyan Kamu İhale Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin gerekçesinde, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’yle yapılan düzenlemenin taşeron işçilerin kadro sorununu bu işçilerin tamamı açısından çözmediği ifade edildi.

Bu kararnamenin yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yarattığı savunuldu.

Yaklaşık 350 bin taşeron işçinin düzenlemeden yararlanamadığı kaydedilen gerekçede, KHK’nın kapsamı dışı bırakılan işçiler ve eski mahkumlar ile KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılanlardan, davalarından ve alacaklarından feragat etmedikleri için kadroya başvuruda dahi bulunamayan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamının öngörüldüğü belirtildi.