AB, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bazı Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

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Rusya, doğusundaki Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmeye başlamış, bunun üzerine Batı ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu. Ukrayna devletinin taleplerinden biri de Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasıydı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de konuşan Von der Leyen, “Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir” dedi.

Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını kaydetti.

AA’nın aktardığına göre daha önce de Rusya’nın 64 önemli kurumuna yaptırım getirilmiş, AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklanmış, petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesi engellenmişti.