Rusya’ya SWIFT yaptırımına karşı çıkan İtalya pozisyon değiştirdi

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya SWIFT yaptırımı uygulamasına karşı çıkan ülkeler arasında sayılan İtalya, yoğun tepkilerin ardından pozisyon değiştirdi.

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SWIFT, paranın hızla sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi. 1973’te oluşturulan ve Belçika’nın başkenti Brüksel merkezli sisteme dünya çapında 200 ülkeden toplam 11 bin mali kuruluş ve banka üye.

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin ardından en ağır ekonomik yaptırım olarak görülen Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması bir kez daha gündemde. Ancak AB kaynakları, İtalya, Almanya ve Macaristan’ın kendi ekonomilerinin de zarar göreceğini belirterek bu yaptırım türüne karşı çıktığını belirtiyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu sabah telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına destek verdiğini açıkladı.

Zelenskiy, İtalya hükümetinin Ukrayna’ya savunma yardımı sağlanması sözü de verdiğini belirtti.