Bir yılda 84 bin siber saldırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl kurum ve kuruluşları hedef alan 84 bin 113 siber saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yazılı açıklamasında verdiği bilgiye göre Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), ülkenin kritik altyapılarını anlık olarak izliyor.
Kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar, operatörler tarafından düzenli olarak raporlanıyor.
Buna göre 2020’de 118 bin 470 siber saldırı kayda geçerken, sayı geçen yıl 84 bin 113’e geriledi.
Bakanın açıklamasında, “Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dendi.