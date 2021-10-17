Ulaştırma ve altyapı bakanı: Beş yılda 502 bin siber saldırı engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını, beş yılda 502 bin 386 siber saldırının engellendiğini açıkladı.

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Yazılı açıklama yapan Karaismailoğlu, 2013’ten beri 1900’ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nin (SOME) kurulduğunu belirtti.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME’ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu’nun (SİP) geliştirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, saldırıların; operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesinin ve gerektiğinde müdahale edilmesinin sağlandığını belirten Ulaştırma ve altyapı bakanı şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla; yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 adet zafiyet tespit edildi. Covid-19’la alakalı 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Covid-19’la alakalı 2 bin 392 adet zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200’den fazla zafiyete ait risk proaktif (zaafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi.”