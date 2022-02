Sahne hayali gerçek olan tiyatrocu Emre Karayel: İki çocuğu birlikte büyüteceğiz

SEÇİL TÜRESAY

İstanbul’un yeni bir sahnesi var artık. Maltepe Cumriyet Parkı’nda, yeşil alan ve içinde kuğuların yüzdüğü bir göletin yanı başındaki Sahne Cumhuriyet. Mekan, oyuncu Emre Karayel ve Ankara’da Tiyatro Yeniden’i kuran Dersu Yavuz Altun’un işbirliğiyle 2 Mart’ta kapılarını açıyor.

Fotoğraflar: Tiyatro Yeniden

Bir ay önce oğlunu kucağına alan, ardından babasını kaybeden Karayel, “Hayalim gerçek oldu. İki çocuğumuz aynı döneme denk geldi. Bir tiyatro sahnemiz doğdu, bir de oğlumuz oldu. İkisini birlikte büyüteceğiz” diyor. Son yıllarda kalabalıklaşan bölgede böyle bir sahneye ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve tiyatroyla sınırlı kalmayacaklarını söylüyor.

İlk oyun, 1999’dan beri Tatbikat Sahnesi çatısı altında oynanan ‘Erkek Aklı – Oksimoron.’

Karayel ve Altun’la Sahne Cumhuriyet’i ve özel tiyatroların durumunu konuştuk.

Sahne kurma fikri nasıl gelişti?

Karayel: Dersu Yavuz Altun’un kurduğu Tiyatro Yeniden’le yolumuza birlikte devam ediyoruz. Ben Tiyatro Yeniden’le birlikte çalışııyorum. Çocuk ve büyük oyunları yapıyoruz. Tabikat Sahnesi’nde Erdal Beşikçioğlu’nun ‘Erkek Aklı – Oksimoron’ oyunu vardı. Erdal (Beşikçioğlu) sağolsun onu aldık artık bu tiyatro çatısı altında devam ediyoruz.

‘Don Kişotluk’

Her tiyatrocunun ve tiyatronun hayali bir sahneye sahip olmaktır. Bugünlerde biraz Don Kişotluk olsa da Cumhuriyet Parkı’nı tasarlayanlar sanatı sevenler insanlar. Burayı bir kültür-sanat kompleksi haline getirmeyi planlıyoruz. Güzel bir salonumuz var, 415 kişilik.

Altun: Emre’nin de benim de toplumla paylaşmak istediğimiz şeyler var, sözlerimiz var. Bunu en iyi söyleyebileceğimiz yer tiyatro olduğu için tiyatro sanatını seçtik. Bizim kürsümüz sahne. Dolayısıyla yerleşik olarak burada seyircimizle buluşacağız. Ama Kanada turnemiz de var, ABD turnemiz de var. Seyircinin olduğu her yere gitmeye çalışacağız.

‘Devletimizden destek bekliyoruz’

Demin ‘Don Kişotluk’ dediniz gerçi ama elektrik faturaları başta olmak üzere maliyetin yükseldiği, çoğu özel tiyatronun zor günler yaşadığı bir dönemde nasıl cesaret ettiniz? Destek aldığınız kurum ya da kurumlar var mı?

Karayel: Bu konuda öncelikle devletimizden destek bekliyoruz. Tüm tiyatrolar, hepimiz bekliyoruz. Özel tiyatrolar ticarethane değildir. Kültür kurumlarıdır, kamu yararına hizmet eden kurumlardır. Dünyanın her yerinde de destek alır. Şu süreçte en azından vergide bir rahatlatma tiyatrolar için bir can damarı olur. Ve, üzerine yapılacak her tür destek iyi olur. Faturalarda da bir düzenleme olabilir tabii. Bir dönem KDV düştü ama o zaman seyirci yoktu ki bilet kesemiyorduk. KDV’yi indirmenin bir faydası yoktu.

Devlet desteğinin olmadığını anlıyorum. Özel bir kuruluştan desteğiniz var mı sponsorluk anlaşması, ortaklık gibi?

Karayel: Şu anda seyircimize güveniyoruz.

Hedef kitle öncelikli olarak bu bölgede yaşayanlar herhalde değil mi? Malum İstanbul çok büyük ve trafik sorunu olan bir şehir…

Karayel: Bu bölge ama metro çok yakınımıza kadar geliyor, Marmaray da. O nedenle ulaşım açısından çok da elverişsiz bir yer değil. Otopark sorunu yok. Burası böyle bir sahneye ihtiyacı olan bir bölge.

‘Kapıları konuk ekiplere de açık’

Sadece sizin projeleriniz mi olacak konuk ekipler de olacak mı?

Karayel: Hem Tiyatro Yeniden’in oyunlarını sergileyeceğiz hem de başka tiyatroların. Tüm tiyatroların birbirine, seyircinin tiyatrolara destek olması gereken günlerden geçiyoruz. İstanbul’un diğer böleglerinde, diğer yakasında olan tiyatroların da Maltepe, Cevizli’de bir ayağı olsun istiyoruz. Onları da burada ağırlamayı planlıyoruz.

Sanatseverleri nasıl bir program bekliyor. Tiyatroyla mı sınırlı olacak?

Karayel: Erkek Aklı’yla başlyacağız. Mart ayında benim oyun dışında Bülent Parlak gelecek ‘Bülent Bey’in Hikayesi‘yle. ‘Babamı Kim Öldürdü’ ( Moda sahnesi), ‘İyi Kötü Çirkin’ ve stand up gösterileri var, ‘Çok da Fifi’ ve Deniz Alnıtemiz.

Küçük Prens.

Her cumartesi-pazar saat 12:00’de çocuk oyunları olacak.

Konser, gösteri, kurslar da olacak

Altun: Tiyatronun dışında konser, gösteri, yaratıcı, drama, müzik, dans kursları, atölyeleler olacak.

Karayel: Burada çok güzel bir parkımız var. Yaz aylarında dışarıda konserler düzenleyerek, kimsenin bütçesini yarmadan buluşturmak istiyoruz sanatçıyla toplumu.

“Artık kendi sahnem var. Şu oyunu burada oynamak istediğim” dediğiniz oyun ya da oyunlar var mı?

Karayel: ‘Cyrano’yu söyleyebiliriz Dersu’nun bir Cyrano uyarlaması niyeti var. Onu yapmak istiyoruz.

Yeni projeleriniz var mı tiyatroda veya dışında?

Karayel: Ben ‘Bulutların Üstünde’ diye bir filmde oynadım. Bir ufak sahnemiz kaldı onu çekeceğiz. Tiyatro Yeniden’in sürpriz projeleri olacak üzerinde çalıştığımız ama şimdi söylemeyeyim.

Seyircinize güvendiğinizi söylediniz yola çıkaren bilet fiyatlarınız nasıl?

Karayel: Biz genelde 80-100 lira civarında tutuyoruz fiyatları. Çocuk oyunları 50 lira. Tabii konuk ekiplerinki farklılık gösterebilir.

Altun: Fahiş fiyatlar değil ama tiyatronun da yaşayabileceği rakamlarda tutmaya çalışıyoruz.

Genel olarak özel tiyatroların durumunu nasıl görüyorsunuz?

Karayel: Pandemi sürecinde en çok etklilenen sektörlerden biri tiyatro oldu. Canlı performans yapan sektörler çok ciddi darbe yedi. Özellikle salon sahipleri en büyük darbeyi yediler. Zaten borç harç ucu ucuna götürüyorlardı. Şimdi masraflar arttı, fazla sponsor şansı da olmuyor.

‘Pandeminin sancıları sürüyor’

Seyirciler sağolsun gidiyorlar, salonları dolduruyorlar. Salonun ayakta durması için her gün oyun olması gerek. İnsanların tiyatroya gitme daha doğrusu dışarı gitme alışkanlıklarının belirgin olduğu günler var. En zor süreç yaşanıyor, pandeminin sancıları hala sürüyor maalesef.

Devletin kültür kurumlarına destek vermesi gerektiğini, sizin de beklentinizi konuştuk. Fazla sponsor şansı olmadığını söylediniz. Özel sektörün daha fazla elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyor musunuz? Onların desteğine nasıl bakarsınız?

Karayel: Elbette onların da desteği gerekli ve önemli. Özel sektöre başvuruyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Başımızla beraber kabul ederiz desteklerine.

Altun: Özel sektör temsilcileri kültür sanat projelerini destekleyerek bu topraktan kazandıklarını bu toprağa aktarabilirler. Batı’daki gibi parası ve kültürü olan kaç aile var, parmakla sayılacak kadar az.

‘Askıda tiyatro’ önerisi

Karayel: Askıda bilet var. ‘Askıda tiyatro’ diye bir şey icat edelim bence. Bir şirket bir sezon bir tiyatronun masraflarını üstlensin.

Kampanya yapıyor musunuz? Salon dolu değilse son dakika biletlerinin fiyatlarını ucuzlatmak gibi bir şey söz konusu mu mesela?

Altun: Fırsat uygulaması gibi platformlarda olabiliyor o tür indirimler ve fırsatlar. Biz de biletleri hem buradaki gişemizden hem de platformlardan satacağız. Bizim gişemizden alınınca komisyon ödenmiyor haliyle.

Hem çocuk hem de büyük oyunlarında kampanyamız oluyor. Halk günü gibi bir gün de düşünüyoruz indirimli. Altı yediye yakın fırsat sitesi var. Satılmayan biletlerde yüzde 40’a yakın indirim yapılıyor ve işe yarıyor gerçekten.