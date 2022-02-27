Diken

Yaramazlara biraz batar!

Azak ve Karadeniz’de 271 Türk denizci var: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi ile Karadeniz’deki gemiler için güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Müdürlük, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya’nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerle ilgili bilgilendirme mesajı yayınladı.


Rusya’nın Ukrayna saldırısına değinilen açıklamada, gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin güncellendiği, en üst düzey olan 3’e çıkarıldığı kaydedildi.

Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilerin uzaktan izleme sistemleriyle takip edildiğini ifade edilen açıklamada şöyle dendi: “Gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir. Bu bölgedeki limanlarda 7’si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide, 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup, yaşanan süreçte başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır.

Gemilerimizle yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir.”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali I ‘Belarus’ta müzakere edelim’ teklifine ret

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü günü: Şu ana kadar neler yaşandı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci günü | Zelenski’nin sözcüsü: Müzakere için görüşülüyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk günü: Şu ana kadar neler yaşandı?

Rusya, Ukrayna’ya askeri harekat başlattı

SON HABERLER

Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.