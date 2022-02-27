Azak ve Karadeniz’de 271 Türk denizci var: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi ile Karadeniz’deki gemiler için güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi.

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Müdürlük, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya’nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerle ilgili bilgilendirme mesajı yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna saldırısına değinilen açıklamada, gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin güncellendiği, en üst düzey olan 3’e çıkarıldığı kaydedildi.

Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilerin uzaktan izleme sistemleriyle takip edildiğini ifade edilen açıklamada şöyle dendi: “Gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir. Bu bölgedeki limanlarda 7’si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide, 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup, yaşanan süreçte başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır.

Gemilerimizle yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir.”