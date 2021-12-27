Akşam Postası / 27 Aralık 2021

İmamoğlu Soylu’yu istifaya çağırdı: Bunları tespit edip gevrek gevrek paylaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ‘teftiş’iyle ilgili ”Bunları tespit etmiş bakan. Yerinde oturuyor, basın önünde gevrek gevrek bunları söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu an? İçişleri Bakanı şu an hemen istifa etsin o zaman“ dedi.

BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu kişilerden tepki

Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer haklarında suç duyurusunda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tepki gösterdi.

Genelge: ‘Tehlike arz eden hayvanlar’la ilgili 24 saat denetim yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın genelgesine göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

Dolar yine kıpırdandı

Geçen hafta iktidarın duyurduğu ekonomi adımlarıyla birlikte 10’lu seviyelere düşen dolar/TL, yeni haftaya günlük yüzde 8’lik artışla 11,50’den başladı.

Çenesini kırdıkları öğrenciye ters kelepçe takan polislere ‘işkence’den dava

Ankara’da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt’u adliyenin yanında döverek çenesini kıran ve ters kelepçe takarak karakola götüren dört polis hakkında ‘işkence’ suçundan iddianame düzenlendi.

Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre yeni yıla yağışlı bir havanın etkisiyle girilecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında görülmesi bekleniyor.

TÜİK başkanı, Kılıçdaroğlu’nu neden kapıda bıraktığını anlattı

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na randevu vermemesi ile ilgili “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur” dedi.

Bakanlık doğalgaz için de destek verecekmiş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteğinin kömürün yanı sıra doğalgaz için de verileceğini açıkladı.

Türk-İş: Aralıkta gıda fiyatlarında artış rekor kırdı, açlık sınırı 4 bin 13 lira

Enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü seyir sürüyor.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 244,15, Ankara’da 144,10, İzmir’de 67,97 oldu. Önceki hafta oranlar Ankara’da 158,76, İstanbul’da 245,7, İzmir’de 68,4 olmuştu.

Anket: Kur korumalı mevduatlara rağmen yüzde 55’in tercihi hala dolar

Aksoy Araştırma, yaptığı ankette kur korumalı mevduat sistemini sordu. Katılımcıların yüzde 55’i 100 bin lirası olsa tercihinin yine dolar almak olacağını söyledi.

ORC anketi: 2021’in en başarılı vekilleri ve belediye başkanları kim?

ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı.

TGC’den istifa eden Sarıkaya: Amacım tarihe not düşmek

Yayın sırasında bir meslektaşına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya kendisini disiplin kuruluna sevk eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) istifa ettiğini duyurdu.

Gece kulübündeki köpekbalığı için nakil kararı: İşletmeye yalnızca 1500 lira ceza

Antalya’da bir gece kulübünde küçük bir akvaryumda esaret altında yaşayan köpekbalığı için nakil kararı alındı.

Aşısızların Covid-19’da yoğun bakıma alınma ihtimali 60 kata kadar daha fazla

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre 60’lı yaşlarındaki aşısız kişilerin Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma ihtimali aşılılara göre 60 kat daha fazla.