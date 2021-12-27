“‘Sopa göstermeye başladı’ diye benimle dalga geçiyorlar” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Devlet şefkatlidir, gerekirse de sopasını çıkarır” dedi.

Nebati, döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenleri şu ifadelerle hedef almıştı: “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan… Hazine ve Maliye’nin sopası.”

A Haber canlı yayınında konuşan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi.

* Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. O gece Merkez Bankası 7 milyar dolar müdahalede bulundu.

* Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası’nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.

* Ben piyasayı takip etmeyi seven birisiyim.

* Her şey çok güzel. İyimserlik rahmanidir, kötümserlik şeytani.

* Yeni swap anlaşmaları gelecek.