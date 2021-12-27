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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan sokak hayvanları videosu: Olması gereken budur

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin ‘olması gerekeni’ videolu bir şekilde anlattı.

İmamoğlu, Twitter hesabından sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmeti veren İBB’nin Vetbüs Projesi’ne dair bir video paylaştı.


İBB başkanı şunları kaydetti: “İBB olarak Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. Olması gereken de budur.”

Ne olmuştu?

Gaziantep’te dört yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla beraber sokakta yaşayan hayvanların durumu gündeme gelmişti.

Saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün, sahipsiz ve ‘tehlike arz eden hayvanlar’la ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

14 Temmuz’da yasalaşan 7332 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ‘tehlikeli arz eden hayvanlar’ Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak belirlenmişti.

Kanuna göre söz konusu hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasak.

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