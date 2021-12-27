Genelge: ‘Tehlike arz eden hayvanlar’la ilgili 24 saat denetim yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve ‘tehlike arz eden hayvanlar’la ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

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Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

14 Temmuz’da yasalaşan 7332 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ‘tehlikeli arz eden hayvanlar’ Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak belirlendi.

Kanuna göre söz konusu hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasak.

Söz konusu yasak Gaziantep’te dört yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasından sonra tekrar gündeme geldi.

Saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” demişti. Erdoğan ayrıca ‘tüm tehlike arz eden hayvanların toplatılmasını istediğini’ de belirtmişti.

Genelge

Bakanlığın genelgeye ilişkin açıklaması şöyle:

Belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında;