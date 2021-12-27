Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre yeni yıla yağışlı bir havanın etkisiyle girilecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Tahmin raporuna göre pazartesi, salı, çarşamba günü ülkenin genelinde hava açık olacak. Ancak çarşambadan sonra ülkenin büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu günler için Doğu Anadolu’da don uyarısı yaptı.