Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre yeni yıla yağışlı bir havanın etkisiyle girilecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında görülmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022)

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/dVpOidYtbo — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 26, 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Tahmin raporuna göre pazartesi, salı, çarşamba günü ülkenin genelinde hava açık olacak. Ancak çarşambadan sonra ülkenin büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu günler için Doğu Anadolu’da don uyarısı yaptı.