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Yaramazlara biraz batar!

Aşısızların Covid-19’da yoğun bakıma alınma ihtimali 60 kata kadar daha fazla

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre 60’lı yaşlarındaki aşısız kişilerin Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma ihtimali aşılılara göre 60 kat daha fazla.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmada aşılı ve aşısız kişilerin yoğun bakıma kaldırılma oranlarına bakıldı ve en büyük fark 60-69 yaş aralığında görüldü.


Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi (INCARC) bu yıl altı aylık bir döndemde 100 binde kaç kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığna baktı. Daha sonra bu verileri hastaların aşı durumuna göre ayırdı.

Oran iki doz aşısını olmuş 60’lı yaşlarındaki kişilerde her hafta 100 binde 0,64 kişiyken aynı yaş grubunda aşısız kişilerde 60 kat fazla yani 100 binde 37 olarak görüldü.

Aşılı ve aşısız kişilerin yoğun bakıma kaldırılma oranlarında yaş grubuna göre farklılıklar gözlendi.

Buna göre 50-59 yaş arası ve 70 yaş üstü kişlerde aşısız olanların yoğun bakıma kaldırılma olasılığı 27 kat daha fazla.

40’larındaki aşısızlar için ise oran 13 kat daha yüksek. 30-39 yaş aralığıyla 18-29 yaş aralığına bakıldığındaysa aşılı-aşısız arasındaki farkın 12,5 kat olduğu görüldü.

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