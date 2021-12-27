Anket: Kur korumalı mevduatlara rağmen yüzde 55’in tercihi hala dolar

Aksoy Araştırma, yaptığı ankette kur korumalı mevduat sistemini sordu. Katılımcıların yüzde 55’i 100 bin lirası olsa tercihinin yine dolar almak olacağını söyledi.

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Kur korumalı vadeli hesaplar, yatırımlarını Türk Lirası’nda değerlendirenlere kur farkıyla oluşabilecek zararın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Aksoy Araştırma’nın anketine göre dolar kurundaki sert düşüşe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi‘ne güven düşük.

Yatırımcıların büyük çoğunluğu kısa, orta ve uzun vadede tasarruflarını dolardan yana kullanma eğiliminde.

Katılımcıların yüzde 83’ü yeni finansal üründen haberdar olduğunu söylerken, yüzde 55’i, “100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna “Dolar” yanıtını verdi.

Katılımcılara yöneltilen, “Sizce döviz kuru belirtilen zaman aralıklarına kadar bugüne oranla nasıl değişecektir” sorusuna “Yıl sonuna kadar döviz kuru çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranındayken “Üç ay sonra döviz kuru çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 50,7 seviyesinde çıktı. Altı ay ve bir yıl sonra döviz kurunun çok artacağını söyleyenlerin oranı sırasıyla yüzde 54,4 ve yüzde 58,4.

Döviz kurundaki gerilemenin devam edeceği fikrinde olanlar ise hiçbir dönemde yüzde 30 ve üzerine çıkamadı.

Araştırmada katılımcılara ayrıca, “Asgari ücret ve dövizle ilgili düzenlemeleri düşündüğünüzde hükümetin ekonomi yönetimine dair hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır” sorusu da yöneltildi.

Türkiye genelinde bu soruya yanıt verenlerin yüzde 60,3’ü, “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” derken; buna karşılık sadece yüzde 39,7’si “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” dedi.

Siyasi parti bazında sonuçlara bakıldığında hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inanç AKP ve MHP seçmeni arasında bile çok güçlü değil. AKP seçmeninin yüzde 33’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 44,1’i “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım yoktur” dedi.