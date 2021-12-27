Çenesini kırdıkları öğrenciye ters kelepçe takan polislere ‘işkence’den dava

Ankara’da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt’u adliyenin yanında döverek çenesini kıran ve ters kelepçe takarak karakola götüren dört polis hakkında ‘işkence’ suçundan iddianame düzenlendi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre olay, 22 Ağustos 2021 tarihinde başkentin en merkezi noktalarından Ankara Adliyesi’nin hemen yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İddianameye göre saat 22:00 sıralarında adliyenin önünden Opera Binası’nın önündeki otobüs duraklarına doğru yürüyen Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi.

Bu sırada parkın hemen yanından geçen Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt’u yanlarına çağırarak ne yaptığını sordu. Kurt’un beyanına göre, kimlik kontrolü yapan polisler, daha sonra oradan uzaklaşmasını istedi. Kurt ise ‘isterse buradan gitmeyebileceğini’ söyledi.

Hastaneye gitmesi engellendi

Bunun üzerine polislerden birinin önce başına, ardından çenesine yumruk attığını aktaran Kurt, iki polisin ise yere düşmesinin ardından göğsüne, karnına ve sırtına tekmeler atarak kendisini dövdüğünü aktardı. Polisler, Kurt’tan yeniden uzaklaşmasını istedi.

Çenesi kırılan ve yürüyecek durumu olmayan 21 yaşındaki genç, durumunun kötüleşmesi üzerine 112’yi arayarak ambulans istedi. Kurt’un ambulansı aradığını gören polisler, yeniden kimliğini aldıkları öğrenciye ters kelepçe takarak Gençlik Parkı’nın girişindeki Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi’ne götürdü. Kurt, karakoldan da 112’yi arayarak polislerin kendisini hastaneye götürmediğini, durumunun kötü olduğunu söyledi. Bu sırada telefonu alan polis ise Kurt’un bir şeyinin olmadığını, zaten kendilerinin hastaneye götüreceğini aktardı.

Ambulans gelmemesi üzerine 155’i de arayan Kurt, kendisini polislerin dövdüğünü söylemesi üzerine telefon yüzüne kapandı. Daha sonra karakola giden motosikletli 112 ekibi, öğrencinin göğsünü dinledikten sonra bir şeyi olmadığını söyleyerek ayrıldı. Polisler, hastaneye gitmek istediğini, durumunun kötü olduğunu ifade eden Kurt’un talebini yerine getirmedi.

Tutanağı imzalamadı

Kurt, polislerin kendisine imzalatmaya çalıştığı tutanağı içinde ‘yanlış bilgiler olduğunu’ belirterek imzalamadı. Kurt’a karakolda ‘maske takma kuralını ihlal ettiği’ gerekçesiyle adli para cezası kesildi.

Karakolda ‘polise direnme’ suçundan şüpheli yapılan Kurt, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada çenesinin kırık olduğunu tespit eden doktorlar, Kurt’u Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

İfadesini yazılı verdi

Tomografi çekilen öğrencinin kırık olan çenesi sargıya alındı. Yeniden karakola götürülen Kurt, konuşamadığı için ifadesini kâğıda yazarak verdi, ardından serbest bırakıldı.

Öğrenci, ertesi gün adliyeye giderek polislerden şikâyetçi oldu. Ankara başsavcılığı, 112 kayıtları ve karakolun kamera görüntülerini istedi.

İddianamede AİHS’e atıf

Görüntüleri inceleyen başsavcılık polis memurları İ.Ş., A.Y., E.T. ve S.Ö. hakkında ‘vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde işkence’ suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, polislerin ağır şekilde yaraladıkları müştekinin sağlığı açısından yakın ve büyük bir tehlike altında olmasına rağmen hastaneye gitmesini engelledikleri kaydedildi. Müştekinin 112’yi arayarak yardım istemesine rağmen elleri ters kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğü anlatılan iddianamede, çene kırığı olmasına karşın müştekinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı kaydedildi. Polislerin savunmalarının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) işkence yasağına işaret edilen iddianamede, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) da işkencenin suç olduğu vurgulandı, bu konudaki Yargıtay içtihatlarına yer verildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi: “Şüphelilerin eylemlerinin; sistematik bir şekilde belli bir süreç içinde müştekinin bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine ve irade yeteneğinin etkilenmesine ve aşağılanmasına yol açtığı için işkence suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.”

Polisler, Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Başsavcılık, Oğuzcan Kurt hakkında ise ‘memura direnme’ suçundan takipsizlik kararı verdi.