‘Millet ittifakı’ndan partililere: Soylu’yla polemikten uzak durun

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘teftiş’le adı yeniden tartışılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik ‘millet ittifakı’nın tavrı netleşiyor. Diken’in edindiği bilgilere göre CHP ve İYİ Parti yönetimi partililerinden polemiğe girilmemesi isteğinde bulundu.

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İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabındaki ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler’ başlıklı paylaşım sonrası İBB için kayyım iddiaları gündeme gelmişti.

Bakanlığın açıklaması sonrası CHP ve İYİ Parti’den ardı ardına tepkiler gelmişti. Öte yandan CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ankara’da bir araya gelerek, hem son gelişmeleri hem de ülkenin içinden geçtiği süreci değerlendirdi. Belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Millet ittifakı’nın bir diğer bileşeni İYİ Parti’nin de ittifakla seçilen belediye başkanlarına desteğini ilettiği öğrenildi.

‘Millet ittifakı’ partileri CHP ve İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, her iki partinin lideri de partililerinden ‘sakin olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını’ istedi.

Parti kaynaklarının aktardığına göre liderler Soylu için “Koltuğunu sağlama almak ve hakkındaki tartışmaları unutturmak istiyor. Güçsüz göründüğü anda yalnız kalacağından çekiniyor ve sürekli polemik yaratıyor” görüşünde.

‘Engellemeler olsa bile yoksullara ulaşın‘

İYİ Parti ve CHP liderleri, partililere ve özellikle de göz önünde olan isimlere “Hakkınızdaki iftiralara karşı kendinizi savunun, dik durun; ama asla karşılıklı söz dalaşına girmeyin. Toplum gerilimi değil, ekonomiyi konuşuyor. Siz de bunu yapın” dedi.

Öte yandan CHP’li kaynaklara göre Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ekonomideki gidişatı işaret ederek, “Engellemeler olsa bile yoksullara ulaşın” talimatı verdi.

CHP liderinin “Parti yönetimi daima arkanızda, bırakın polemiklere karşı onlar dursun. Sizi çekmek istedikleri zemine girmeyin, gösterdikleri kadar güçlü değiller” dediği de öğrenildi.