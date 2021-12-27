Dolar yine kıpırdandı

Geçen hafta iktidarın duyurduğu ekonomi adımlarıyla birlikte 10’lu seviyelere düşen dolar/TL, yeni haftaya günlük yüzde 8’lik artışla 11,50’den başladı.

Erdoğan’ın TL’deki değer kaybını durdurmak için açıkladığı Türk Lirası mevduatına döviz koruması ile birlikte Merkez Bankası’nın da ‘arka kapıdan’ döviz satmaya başlaması, 18,4 zirvesini gören dolar/TL’yi 10,20’ye kadar indirmişti.

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta cuma günü hariç yaklaşık 8,5 milyar dolarlık azalma görülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını söyledi.

Ancak bu konuşmadan bir gün sonra kur, yeni haftaya yüzde 8 artışla 11,50’den başladı. Avro/TL’yse 13’ün üzerini gördü.