İBB’ye teftişte Soylu’nun gerekçesi: Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı soruşturmayla ilgili “Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” dedi.

Dün İçişleri Bakanlığı, İBB ve bağlı kuruluşlarda görev yapan yüzlerce personele özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

Bu ‘özel teftiş’ Soylu’nun TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB’nin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu öne sürmesinden iki hafta sonra geldi. Basın açıklaması yapanların bile gözaltına alındığı bir ortamda ‘terör’ iddiasıyla ilgi soruşturma bu sözlerden günler sonra gelmesi eleştirilere neden oldu. Zan altında bırakılan çalışanlar bu süreçte ifadeye bile çağrılmadı alınmadı.

Soylu’nun bu iddiaları hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ”Ben ilk gün cevap verecektim ama bekledim. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil. Meclisteki tutumu tavrı, davranışları, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali açısından buradan çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Ciddiye alınsın istiyorum. Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar” demişti.

Soruşturma haberinden sonra da İmamoğlu dün şunları kaydetti “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.”

‘Terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?’

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, “Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” dedi.

Soylu şunları kaydetti: ”Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

Fehriye Erdal kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center’a nasıl girmiştir? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Şırnak’ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi?

PKK ve KCK’nın YPS olarak nitelendirdiği, HDP’nin de kendi gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği, PKK ve KCK’nın talimat vererek, siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek sağladığı bir kaplama ile birlikte katlettiler.

Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine. Burayı temizlemeyen, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını göstermek için gerçekleştiriyoruz.

Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir?

Beni bağışlayın ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz.”