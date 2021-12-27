ORC anketi: 2021’in en başarılı vekilleri ve belediye başkanları kim?

ORC Araştırma, 2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları, en başarılı il belediye başkanları ve en başarılı milletvekilleri anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma toplam 20 bin 186 kişiyle düzenlendi.

2021 yılının en başarılı büyükşehir belediye başkanları başlığında ilk sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu’nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek izledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada.

Kaynak: ORC

2021 yılının en başarılı il belediye başkanları sıralamasının zirvede ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin var. Sığınmacılara yönelik söylemleri ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da listede dördüncülük koltuğunda.

Kaynak: ORC

2021 yılının en başarılı milletvekilleri anketinde zirvede yer alan isim ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Listede dört CHP’li ve dört AKP’li isim yer alırken İYİ Parti ve MHP’den de birer vekil bulunuyor.