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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın hedef aldığı İYİ Partili Yılmaz dahil beş ekonomiste suç duyurusu

BDDK, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder” sözleriyle eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz’ı hedef almıştı.


AA’nın BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü içeren 74’üncü maddesine aykırılıktan Yılmaz, Atabay, Bulut, Çapa ve Geçer hakkında 162’nci madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

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Dolar yine kıpırdandı

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