BDDK takipte: ‘Kurdaki olumlu seyri manipüle girişimleri’ne suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurundaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni sisteme göre, eğer kurdaki artış, TL mevduattan fazla olursa, aradaki farkı devlet hesap sahibine ödeyecek. Yeni sisteme geçilmesinin ardından dolar 18,3 liradan 15,5’e, avro ise 20,5’ten 15,3 seviyesine geriledi.

BDDK’nın Twitter’dan paylaştığı açıklaması şöyle: “Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir.”