Akşener İBB’ye ‘teftiş’ başlatanlara seslendi: Aklınızı başınıza alın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘teftiş’iyle ilgili değerlendirme yaparken ülkeyi yönetenlere, “Beyler gerçekten aklınızı başınıza alın” diyerek seslendi.

İçişleri Bakanlığı, İBB’ye ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün, “Bunları tespit etmiş bakan. Yerinde oturuyor, basın önünde gevrek gevrek bunları söylüyor. O kişiler de İBB’de görev mi yapıyor şu an” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmıştı.

İzmir’de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Toplantısı’nda konuşan Akşener, kürsüye çıktığında, “Gazeteciler buradayken ana konumuza geçmeden önce sorulmadan bir konudaki görüşlerimi ifade edeyim” dedi ve İBB’ye yönelik başlatılan ‘teftiş’le ilgili düşüncelerini dile getirdi.

‘Türkiye’de denetleme bittiği için başlatılan resm işlemi niteleyecek uygun kelime bulamadığını’ ifade eden İYİ Parti lideri şöyle konuştu: “Beyler gerçekten aklınızı başınıza alın. Milli iradeye her el uzattığınızda, o elinizin üzerine bir şamar yiyorsunuz. Bütün belediyelere işe alınan insanların, resmi olarak işe alındığı andan itibaren, müracaatların değerlendiği andan itibaren GBT’ye yani güvenlik durumlarına bakılır.

‘Tuzak kuruluyorsa…’

Bir devleti yönetenlerin görevi, herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı veya irtibatlı olanların bu sorgulamanın karşısında gereğini yapmaktır. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden iltisaklı, irtibatlı olan insanlar bu devleti yönetenler tarafından eğer bilinmiyorsa ya da bilinip tuzak kuruluyorsa işe alanlara dair özel sektörde de olabilir bu illa belediyede olacak diye bir durum yok zaten bu bambaşka tartışılması gereken bir durum aynı zamanda suçtur. “

‘Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin’

İstanbul’da, 2019’daki yerel seçimin iptal edildiğini ve ikinci kez düzenlendiğini anımsatan Akşener şöyle devam etti: “İstanbullular size ne yaptı? İkinci turda 805 bin farkla sizi cezalandırdı. Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları, milli iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler yapmayın. Dolayısıyla ‘Birilerine tuzak kuralım’ derken kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin.“

Türkiye’nin huzursuzluk ve gerilimden, ucuz kutuplaştırılmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktığının altını çizen İYİ Parti lideri, “‘Biz artık huzur istiyoruz, üretmek istiyoruz. Dürüst namuslu biçimde çalışıp vergimizi ödeyip istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz’ diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin” ifadelerini kullandı.