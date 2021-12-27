Gece kulübündeki köpekbalığı için nakil kararı: İşletmeye yalnızca 1500 lira ceza

Antalya’da bir gece kulübünde küçük bir akvaryumda esaret altında yaşayan köpekbalığı için nakil kararı alındı.

Alanya ilçesindeki Club Summer Garden’da hapsedilen köpekbalığının serbest bırakılmasıyla ilgili hayvan hakları örgütü PETA bir kampanya başlatmıştı.

Köpekbalığının tıpkı hayvanat bahçelerindeki ve yunus parklarındaki hayvanlar gibi, doğasından uzak, yapay ve gürültülü bir ortamda, ufacık ve bomboş bir havuzda ömrünü geçirmeye zorlandığına dikkat çekilmiş, en kısa zamanda bu ortamdan kurtarılması için çağrı yapılmıştı.

Sosyal medyada da gündem olan kampanya sonrası gece kulübüne Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği’nden uzmanların olduğu bir ekiple denetim yapıldı.

Denetimde, yaklaşık dört metreküplük bir akvaryum içerisinde, 60-70 cm boyundaki köpekbalığının Carcharhinus limbatus türü siyah yüzgeçli köpek balığı olduğu belirlendi. Akdeniz’de yaşayan bir tür olan köpek balığının yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi nedeniyle, işletme sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/a maddesinin ihlali gerekçesiyle işlem yapılmasına karar verildi.

İşletme sahibine yalnızca 1500 lira idari para cezası verildi.

Doğal yaşamına uygun bir ortama nakledilene kadar gece kulübünde kalmaya devam edecek köpekbalığının bu sürede geçici olarak daha uygun bir alana alınması gerektiği vurgulandı.