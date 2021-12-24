Antalya’daki gece kulübünde hapsedilen köpekbalığı için imza kampanyası

Hayvan hakları örgütü PETA, Antalya’daki Club Summer Garden gece kulübünde dar bir akvaryuma konulan köpekbalığının serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Kampanyayı duyuran Yunuslara Özgürlük platformu’nun aktardığına göre üç yıl önce sosyal medya aracılığıyla sorumlulardan köpekbalığını özgür bırakmalarını isteyen PETA, kulübün işletmecisine bir kez daha yazı göndererek köpekbalığının bir an önce özgür bırakılmasını, doğasına uygun bir ortama nakledilmesini istedi.

Platformun açıklamasında hayvanın 2014 yılından beri gece kulübünde tutulduğunu belirterek şunları kaydedildi: “Antalya’daki Club Summer Garden gece kulübünde hapsedilen bu köpekbalığı, tıpkı hayvanat bahçelerindeki ve yunus parklarındaki hayvanlar gibi, doğasından uzak, yapay ve gürültülü bir ortamda, ufacık ve bomboş bir havuzda ömrünü geçirmeye zorlanıyor. Yıllardır tutsak edilen hayvanın aynı birey olup olmadığı henüz bilinmese de, esaret endüstrisince yaygın uygulanan bir yöntem olarak, yedi yıllık süre zarfında ölen bireyin yerine başka bir köpekbalığının getirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Köpekbalığının gece kulübünde ne işi var? Antalya #ClubSummerGarden gece kulübünde hapsedilen bu köpekbalığı, hayvanat bahçelerindeki ve deniz parklarındaki hayvanlar gibi, doğasından uzak, yapay & gürültülü bir ortamda, ufacık & bomboş bir havuzda ömrünü geçirmeye zorlanıyor. pic.twitter.com/b7nChrJ497 — Yunuslara Özgürlük (@ozguryunuslar) December 24, 2021

Yunuslara Özgürlük Platformu olarak yetkili kurumlara başvurularımızı yaparken, köpekbalığının bir an önce ait olduğu deniz ortamına bırakılması ya da yurtdışında köpekbalığı deniz koruma alanlarından birine nakliyesi için uzmanlarla irtibata geçmeleri konusunda gece kulübü sahiplerini, yıllarca esir tuttukları köpekbalığının geri kalan yaşamı için sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

‘Her gün korkunç bir strese maruz kalıyor’

‘Hayvanların eğlence malzemesi olmadığı, esaret altında tutulmalarının en temel haklarından biri olan özgürce yaşama haklarına aykırı olduğu’ ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi: “Gece kulübü ortamı ise insan harici hiçbir hayvan için uygun değildir. İşitme duyusu oldukça gelişmiş ve hassas olan köpekbalıkları, insanların fark edemediği çok uzaklardaki ses dalgalarının bile yerini bulabilirler. Yüksek bas sesler ise hayvanlarda stres kaynağı olduğundan, strese bağlı ölümler de gerçekleşebilir.”

PETA Almanya’nın deniz canlıları konusunda uzman danışmanı olan deniz biyoloğu Dr. Tanja Breining, ise doğasına aykırı şekilde hapsedilen köpekbalığının en kısa sürede gece kulübü ortamından kurtarılması için işletmecilere çağrıda bulundu: “Tersine dönmüş gece-gündüz ritmi, yapay ışıklar, ziyaretçilerin verdiği huzursuzluk, yüksek sesli müzik ve bas ses sarsıntıları nedeniyle Summer Garden’daki köpekbalığı her gün korkunç bir strese maruz kalıyor. Umarız sorumluları, hayvanın maruz kaldığı bu işkenceye artık bir son verirler ve onu, içinde herhangi bir bitki veya taş bile bulunmayan o küçücük havuzdan kurtarırlar.”