Sağlık Bakanlığı, Omicron vakalarının sayısını ve görüldüğü illeri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün aktardığına göre Omicron varyantının görüldüğü iller sırasıyla İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2).

Söz konusu sayılar genetik sekansı yapılmış vakaları içeriyor. Bunlar toplumdaki veriyi işaret etse de toplam sayıyı vermiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce “Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir” demişti.

Bakanlığın aktardığına göre 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344. Bunların 3 bin 73’ü Delta, 42’si Omicron varyantı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sekansı yapılmış vakaları duyurma sebebi ‘covariants.org’ adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak Türkiye’deki Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanması.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu internet sitesinin yöneticileriyle irtibata geçildiği kaydedilerek ‘covariants.org’un Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan GISAID adlı küresel bilim girişiminin sisteminden ‘verileri çekmekte sorunlar yaşadığının öğrenildiği’ kaydedildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: “Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.”